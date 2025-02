Un chef-d'œuvre animé entièrement peint à la main, explorant la vie et la mort mystérieuse de Vincent van Gogh. Chaque image est une toile vivante, rendant hommage au style unique du peintre.

Un thriller visuellement hypnotisant où la mode et l’obsession de la beauté se transforment en un cauchemar surréaliste. Chaque plan est une composition artistique, jouant avec la lumière et les couleurs.

Une anthologie des frères Coen où chaque segment possède son propre style visuel marqué. Du western coloré aux récits sombres et picturaux, le film est un régal esthétique.

I’m Thinking of Ending Things

Une œuvre étrange et poétique de Charlie Kaufman, où la réalité et l’imaginaire se mélangent. L’atmosphère oppressante et les visuels soigneusement travaillés en font une expérience artistique unique.